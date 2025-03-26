РФ веде переговори зі США про постачання газу в Європу – МЗС РФ

Москва обговорює з Вашингтоном можливість відновлення постачання російського газу до Європи через газопроводи "Північний потік", заявив міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров.

Про це пише The Moscow Times.

"Зараз, звичайно, є розбіжності. Але інтерес відновити нормальну енергозабезпеченість Європи, хіба це інтерес тільки США і Росії. Йде розмова про "Північні потоки". Напевно, буде цікаво, якщо американці використають свій вплив на Європу і змусять її не відмовлятися від російського газу", – сказав він.

Лавров стверджує, що проти цього виступають голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн та міністр економіки Німеччини Роберт Хабек.

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Нагадаємо:

Міністр економіки та енергетики Німеччини Роберт Хабек заявив, що відродження газопроводів "Північний потік-1" та "Північний потік-2" є "абсолютно неправильним напрямком".

Німеччина розглядає заходи, які можуть унеможливити відновлення роботи газопроводу "Північний потік-2".

Спецпосланець Трампа Річард Гренелл провів у Швейцарії закриті переговори щодо можливого постачання російського газу до Німеччини через "Північний потік-2".