Мінекономіки Німеччини виступає проти запуску "Північного потоку-2" для постачання газу РФ

Міністр економіки та енергетики Німеччини Роберт Хабек заявив, що відродження газопроводів "Північний потік-1" та "Північний потік-2" є "абсолютно неправильним напрямком".

Про це пише Reuters.

Відповідаючи на запитання, чи існує можливість запуску трубопроводів через Балтійське море, Габек сказав, що наразі такої можливості немає.

"Українці все ще перебувають під агресією Росії. Тому я думаю, що говорити про потенціал "Північного потоку-2" або "Північного потоку-1", якщо він буде відремонтований, – це абсолютно неправильний напрямок дискусії", – сказав Хабек.

До 2022 року Німеччина значною мірою залежала від російського газу, однак після повномасштабного вторгнення РФ її головним постачальником стала Норвегія. Москва скоротила постачання, що спричинило енергетичну кризу в Європі.

Хабек висловив занепокоєння, що майбутній уряд ФРН може повернутися до старих енергетичних зв’язків. "Соціал-демократи і Консервативна партія Німеччини створили енергетичну залежність від Росії, і вони зробили це добровільно", – наголосив він.

Тим часом повернення Дональда Трампа до Білого дому підживлює спекуляції про можливе пом’якшення санкцій проти Москви. Водночас уряд Німеччини запевняє, що продовжить політику енергетичної незалежності від РФ.

Газопроводи "Північний потік" залишаються найбільшим потенційним маршрутом для постачання російського газу до Європи. "Північний потік-1" працював з 2011-го до 2022 року.

Будівництво "Північного потоку-2" вартістю 11 млрд дол завершили у 2021 році, однак його запуск так і не відбувся – Німеччина зупинила проєкт напередодні повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Нагадаємо:

Німеччина розглядає заходи, які можуть унеможливити відновлення роботи газопроводу "Північний потік-2".

Спецпосланець Трампа Річард Гренелл провів у Швейцарії закриті переговори щодо можливого постачання російського газу до Німеччини через "Північний потік-2".