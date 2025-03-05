Німеччина шукає спосіб заблокувати можливу угоду між США та РФ щодо постачання газу "Північним потоком-2"

Німеччина розглядає заходи, які можуть унеможливити відновлення роботи газопроводу "Північний потік-2".

Про це повідомляє Bild.

За інформацією видання, США та Росія ведуть таємні переговори щодо продажу пошкодженого трубопроводу американським інвесторам.

"Продаж російського газу під маркою США символічно зміцнив би духовний зв'язок між Трампом, прихильниками MAGA та кремлівською системою. Північний потік ніколи не зможе стати частиною миру і не сприятиме мирним переговорам, скоріше навпаки", – заявив експерт із закордонних справ Християнсько-демократичного союзу Німеччини Родеріх Кізеветтер.

"Спочатку був створений фонд спеціально для того, щоб обійти санкції США, а тепер американці хочуть захопити трубопровід. Це історія з абсурду", – наголосив Рене Домке з Комітету з розслідування "Північного потоку" в Мекленбурзі-Передній Померанії.

Зараз уряд ФРН вивчає всі можливі важелі впливу, щоб заблокувати повернення проєкту.

Нагадаємо:

Спецпосланець Трампа Річард Гренелл провів у Швейцарії закриті переговори щодо можливого постачання російського газу до Німеччини через "Північний потік-2".