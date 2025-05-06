Москва готовится к длительному падению цен на нефть: может изменить бюджетное правило

Россия может пересмотреть ключевой подход к формированию бюджета, уменьшив базовый уровень цен на нефть в своем "бюджетном правиле" с 60 до 50 долл за баррель.

Об этом пишет Bloomberg.

Отмечается, что такое решение обсуждается на фоне затяжного падения нефтяных доходов и высоких расходов на войну против Украины.

Согласно нынешним правилам, российское правительство направляет избыточные доходы от продажи нефти в Фонд национального благосостояния, если стоимость нефти превышает 60 долл за баррель. Но цена российской нефти уже длительное время ниже, поэтому министерство финансов активно тратит резервы.

Фонд благосостояния существенно сократился с 8,4 трлн рублей (105 млрд долл) в начале 2022 года до 3,3 трлн рублей (41 млрд долл) в апреле этого года.

Правительство России не ожидает быстрого роста мировых цен на нефть. Это заставляет Москву искать другие способы наполнения бюджета, поскольку доходы от энергоресурсов обеспечивают около 30% государственных доходов.

На фоне этого финансового давления Россия поддержала решение ОПЕК+ об увеличении добычи нефти в июне, надеясь компенсировать меньшие прибыли большими объемами продаж. В июне страна сможет добывать до 9,16 млн баррелей в день против 8,965 млн в марте.

Напомним:

Цена на российскую нефть в рублях опустилась ниже 4 тыс. рублей за баррель - это самый низкий показатель за последние два года и на 40% меньше, чем предусмотрено в государственном бюджете.

Из-за падения цен на нефть, в РФ резко вырос дефицит бюджета, что заставило правительство страны пересмотреть финансовые показатели.

Президент США Дональд Трамп заявил, что снижение цен на нефть усиливает давление на Россию и увеличивает вероятность мирного соглашения для завершения войны в Украине.