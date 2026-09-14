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Україна та Росія домовилися не бити по енергетичних об'єктах – Трамп

Артур Крижний — 14 вересня, 18:30
Україна та Росія домовилися не бити по енергетичних об'єктах – Трамп
Ілюстративне фото
Фото: Exilenova+

Президент США Дональд Трамп заявив, що Україна та Росія погодилися взаємно не завдавати ударів по енергетичних об'єктах.

Про це Трамп написав у Truth Social.

"Україна погодилася не атакувати російські енергетичні об'єкти. Росія погодилася зробити те саме", – заявив президент США.

Трамп також пов'язав нинішнє зростання світових цін на дизельне пальне переважно з російсько-українською війною, а не з війною з Іраном.

Інших деталей домовленості, зокрема щодо термінів її дії та переліку об'єктів, яких вона стосується, Трамп у дописі не навів.

Нагадаємо:

1 вересня Володимир Путін заявив, що наказав російським військам готувати масовані удари по енергетичних об'єктах України у відповідь на українські атаки по паливно-енергетичному комплексу РФ.

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Україна та Росія домовилися не бити по енергетичних об'єктах – Трамп
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