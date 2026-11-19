Індія у жовтні збільшила імпорт російської нафти на 3,5% проти вересня – до 1,85 млн барелів на добу, а РФ залишилася найбільшим постачальником сировини до країни.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на торгові дані.

На російську нафту припала приблизно третина загальних закупівель Індії.

Загалом індійський імпорт нафти у жовтні досяг рекордних 5,58 млн барелів на добу. Це на 4,7% більше, ніж у вересні, та на 6,9% перевищує показник жовтня минулого року.

Індійські нафтопереробники почали нарощувати закупівлі російської сировини після того, як війна з Іраном наприкінці лютого порушила постачання з Близького Сходу, зазначає агентство.

Другим найбільшим постачальником Індії стала Саудівська Аравія, яка випередила ОАЕ. Закупівлі саудівської нафти зросли до восьмимісячного максимуму – близько 790 тисяч барелів на добу. Постачання з ОАЕ натомість скоротилися до семимісячного мінімуму – 612 тисяч барелів.

Саудівська Аравія пропонувала знижки, щоб компенсувати високі транспортні витрати та посилити конкуренцію з іншими близькосхідними постачальниками й Росією.

Нагадаємо:

Росія у жовтні імпортувала морем рекордні 390 тисяч тонн бензину, зокрема з Індії. Індійський НПЗ "Вадінар", який забезпечив усі постачання бензину з цієї країни до РФ, переважно переробляє російську нафту.