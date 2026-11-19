Ціни на нафту 19 листопада стабілізувалися після попереднього падіння, оскільки атаки на судна в Ормузькій протоці підтримують побоювання щодо постачання, попри очікування надлишку сировини.

Про це повідомляє Reuters.

Ф'ючерси на Brent подорожчали на 5 центів, або 0,05%, до $92 за барель.

Грудневі ф'ючерси на американську WTI подешевшали на 26 центів, або 0,31%, до $83. Активніший січневий контракт знизився на 22 центи — до $82,09.

Напередодні Brent втратила 1,3%, а WTI — 3,2%, опустившись до найнижчого рівня з 26 серпня.

На ціни тиснуть очікування надлишку пропозиції: перевезення нафти через Ормузьку протоку відновилися приблизно до довоєнних обсягів.

Додатковим чинником стало зростання запасів нафти у США. За даними Управління енергетичної інформації, за тиждень до 13 листопада вони збільшилися на 3,4 млн барелів — до 417,8 млн. Опитані Reuters аналітики очікували приросту лише на 58 тисяч барелів.

Водночас ризики перебоїв із постачанням через атаки на судноплавство на Близькому Сході стримують подальше здешевлення нафти.

Нагадаємо:

18 листопада нафта дешевшала на тлі збільшення запасів у США. Тоді WTI втрачала в ціні швидше за Brent, а розрив між котируваннями сягнув максимуму за понад два тижні.