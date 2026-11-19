Ціни на нафту відреагували на нові атаки на танкери
Ціни на нафту 19 листопада стабілізувалися після попереднього падіння, оскільки атаки на судна в Ормузькій протоці підтримують побоювання щодо постачання, попри очікування надлишку сировини.
Про це повідомляє Reuters.
Ф'ючерси на Brent подорожчали на 5 центів, або 0,05%, до $92 за барель.
Грудневі ф'ючерси на американську WTI подешевшали на 26 центів, або 0,31%, до $83. Активніший січневий контракт знизився на 22 центи — до $82,09.
Напередодні Brent втратила 1,3%, а WTI — 3,2%, опустившись до найнижчого рівня з 26 серпня.
На ціни тиснуть очікування надлишку пропозиції: перевезення нафти через Ормузьку протоку відновилися приблизно до довоєнних обсягів.
Додатковим чинником стало зростання запасів нафти у США. За даними Управління енергетичної інформації, за тиждень до 13 листопада вони збільшилися на 3,4 млн барелів — до 417,8 млн. Опитані Reuters аналітики очікували приросту лише на 58 тисяч барелів.
Водночас ризики перебоїв із постачанням через атаки на судноплавство на Близькому Сході стримують подальше здешевлення нафти.
Нагадаємо:
18 листопада нафта дешевшала на тлі збільшення запасів у США. Тоді WTI втрачала в ціні швидше за Brent, а розрив між котируваннями сягнув максимуму за понад два тижні.