Рівне та довколишні райони масово залишилися без світла після атаки РФ

У Рівному та довколишніх районах зафіксували масштабні знеструмлення після російської дронової атаки на магістральну мережу.

Про це повідомило "Укренерго".

Енергетики працюють над підключенням споживачів за резервними схемами. Ремонт пошкоджених об'єктів розпочнуть, щойно дозволить безпекова ситуація.

Також триває відновлення електропостачання на Волині, зокрема в Луцьку. Мережі, які живлять місто, зазнали серйозних пошкоджень через дронові атаки минулої ночі.

"Укренерго" закликало споживачів, у яких є світло, максимально ощадливо користуватися електроенергією. Це допоможе уникнути вимушених обмежень під час вечірнього піку споживання.

Нагадаємо:

Російські удари по теплоелектростанціях, які мали працювати взимку, дещо погіршили зимові сценарії "Укренерго", але компанія не оцінює ситуацію як критичну.