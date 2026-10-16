У кількох областях України – нові знеструмлення

Після масованої російської атаки на енергооб'єкти у кількох областях України є нові знеструмлення, а через несприятливі погодні умови знеструмлено 11 населених пунктів у двох регіонах.

Про це інформує Укренерго.

Вночі та вранці ворог здійснив масовану дронову атаку на енергооб'єкти у кількох областях.

Внаслідок цього – на ранок є нові знеструмлення у м. Київ, Київській, Волинській, Одеській, Запорізькій, Дніпропетровській, Харківській, Сумській і Чернігівській областях.

"Там, де це наразі дозволяють безпекові умови, вже розпочаті аварійно-відновлювальні роботи", – говориться у повідомленні.

"Щоб уникнути перевантаження пошкодженого попередніми російськими обстрілами обладнання – у частині областей сьогодні до кінця доби вимушено будуть застосовуватись графіки обмеження потужності для промисловості та графіки погодинних відключень (обсягом до 2 черг) для всіх категорій споживачів", – повідомляє Укренерго.

Через несприятливі погодні умови (дощ, пориви вітру) – на ранок повністю або частково знеструмлені 11 населених пунктів у Полтавській і Сумській областях.

Ремонтні бригади обленерго вже займаються відновленням пошкоджених ліній електропередачі.

Нагадаємо:

Внаслідок російської атаки по енергооб'єктах столиці застосовано екстрені відключення електропостачання.

Внаслідок атаки російських безпілотників 16 жовтня Луцьк Волинської області залишився без електропостачання.