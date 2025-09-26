РФ атакує енергетичні об'єкти на Чернігівщині: є влучання

"Триває атака ворога. Під ударом - енергетичні обʼєкти Чернігівщини. Наразі є влучання в кілька обʼєктів", – зазначив він.

За його словами, є п еребої з електропостачанням у Чернігові та Чернігівському районі.

Нагадаємо:

25 вересня Росія вдарила по об’єкту критичної інфраструктури Чернігова. Жертв немає, але внаслідок атаки близько 30 тисяч абонентів Чернігова та Чернігівського району залишилися без електропостачання.

Крім цього, зранку 25 вересня на околиці Ніжина в Чернігівській області зафіксовано влучання близько 14 ударних БпЛА по об’єкту критичної інфраструктури. Через відсутність електропостачання, водопостачання забезпечувалось генераторами.