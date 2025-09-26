РФ атакує енергетичні об'єкти на Чернігівщині: є влучання
Ілюстративне фото
Getty Images
В Чернігівській області ворожі війська атакують енергетичні об'єкти, є влучання в декілька з них.
Про це повідомив голова Чернігівської ОВА Вячеслав Чаус.
"Триває атака ворога. Під ударом - енергетичні обʼєкти Чернігівщини. Наразі є влучання в кілька обʼєктів", – зазначив він.
За його словами, є перебої з електропостачанням у Чернігові та Чернігівському районі.
Нагадаємо:
26 вересня в Чернігові зупинились тролейбуси внаслідок відключення електроенергії.
25 вересня Росія вдарила по об’єкту критичної інфраструктури Чернігова. Жертв немає, але внаслідок атаки близько 30 тисяч абонентів Чернігова та Чернігівського району залишилися без електропостачання.
Крім цього, зранку 25 вересня на околиці Ніжина в Чернігівській області зафіксовано влучання близько 14 ударних БпЛА по об’єкту критичної інфраструктури. Через відсутність електропостачання, водопостачання забезпечувалось генераторами.