Армія РФ атакувала об’єкт критичної інфраструктури в Ніжині: без світла 30 тисяч абонентів

Зранку 25 вересня на околиці Ніжина в Чернігівській області зафіксовано влучання близько 14 ударних БпЛА по об’єкту критичної інфраструктури.

Про це повідомив міський голова Олександр Кодола.

За його словами, внаслідок атаки виникла пожежа. За попередньою інформацією, постраждалих немає.

Без електропостачання залишаються близько 30 тисяч абонентів Ніжинської громади.

"Сьогодні, 25 вересня, через відсутність електропостачання, водопостачання забезпечуватиметься генераторами за наступним графіком: ранок - з 09 до 11 год; вечір - з 18 до 20 год. Прохання до мешканців міста зробіть запаси води!", – закликав мер.

Нагадаємо:

Вночі проти 25 вересня ворожі обстріли спричинили знеструмлення на чотирьох дільницях "Укрзалізниці". Постраждалих немає, втім є пошкодження інфраструктури, затримується рух низки потягів.