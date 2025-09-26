В Чернігові зупинились тролейбуси внаслідок відключення електрики

26 вересня в Чернігові зупинились тролейбуси внаслідок відключення електроенергії.

Про це повідомляє КП "Чернігівське тролейбусне управління".

"До уваги жителям Чернігова! Узвʼязку з відключенням електроенергії рух тролейбусів по місту тимчасово призупинено", – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що рух буде відновлено відразу після подачі світла.

Нагадаємо:

25 вересня Росія вдарила по об’єкту критичної інфраструктури Чернігова. Жертв немає, але внаслідок атаки близько 30 тисяч абонентів Чернігова та Чернігівського району залишилися без електропостачання.

Крім цього, зранку 25 вересня на околиці Ніжина в Чернігівській області зафіксовано влучання близько 14 ударних БпЛА по об’єкту критичної інфраструктури. Через відсутність електропостачання, водопостачання забезпечувалось генераторами.