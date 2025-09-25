Росія вдарила по Чернігову: без електропостачання залишилося 30 тисяч мешканців

Росія вдарив по об’єкту критичної інфраструктури Чернігова.

Про це у Facebook повідомив голова Чернігівської ОВА Дмитро Брижинський.

"Ворог здійснив атаку на об’єкт критичної інфраструктури Чернігова. На місці виникла пожежа, яку наразі локалізують рятувальники", – розповів він.

Брижинський повідомив, що жертв немає. Але внаслідок атаки близько 30 тисяч абонентів Чернігова та Чернігівського району залишилися без електропостачання.

"Наразі організовуються відновлювальні роботи", – додав він.

"У районах, які були знеструмлені знижений тиск в мережах водопостачання. Покращення тиску в мережах водопостачання очікується після відновлення електроживлення", – зазначив Брижинський.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що зранку 25 вересня на околиці Ніжина в Чернігівській області зафіксовано влучання близько 14 ударних БпЛА по об’єкту критичної інфраструктури. Через відсутність електропостачання, водопостачання забезпечуватиметься генераторами за наступним графіком: ранок – з 09 до 11 год; вечір – з 18 до 20 год.

