Росія вдарила по Чернігову: без електропостачання залишилося 30 тисяч мешканців
Росія вдарив по об’єкту критичної інфраструктури Чернігова.
Про це у Facebook повідомив голова Чернігівської ОВА Дмитро Брижинський.
"Ворог здійснив атаку на об’єкт критичної інфраструктури Чернігова. На місці виникла пожежа, яку наразі локалізують рятувальники", – розповів він.
Брижинський повідомив, що жертв немає. Але внаслідок атаки близько 30 тисяч абонентів Чернігова та Чернігівського району залишилися без електропостачання.
"Наразі організовуються відновлювальні роботи", – додав він.
"У районах, які були знеструмлені знижений тиск в мережах водопостачання. Покращення тиску в мережах водопостачання очікується після відновлення електроживлення", – зазначив Брижинський.
Нагадаємо:
Раніше повідомлялося, що зранку 25 вересня на околиці Ніжина в Чернігівській області зафіксовано влучання близько 14 ударних БпЛА по об’єкту критичної інфраструктури. Через відсутність електропостачання, водопостачання забезпечуватиметься генераторами за наступним графіком: ранок – з 09 до 11 год; вечір – з 18 до 20 год.
Внаслідок чергової російської атаки знову залишився без електропостачання мікрорайон Корабел в Херсоні.