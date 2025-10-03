Новини 3 жовтня: наймасштабніша атака на газову інфраструктуру, блекаут на Донеччині

Про Дерипаска: ЄС готується зняти санкції з активів, пов’язаних із російським олігархом Олегом Дерипаскою, аби компенсувати збитки австрійському Raiffeisen Bank International за виплати в Росії.

Про електронні сигарети: В Україні тіньовий ринок електронних сигарет становить 93,6%, при цьому найвищий рівень нелегальності зафіксовано в сегменті одноразових пристроїв та сигарет із багаторазовими картриджами - 100%.

Про атаку на енергетику: Росія вночі 3 жовтня масовано атакувала енергетичну інфраструктуру України.

Про обстріли газової інфраструктури: Росіяни здійснили найбільш масовану атаку на газовидобувну інфраструктуру України.

Про АРМА: Національному агентству з розшуку та менеджменту активів передали в управління 15 мільйонів гривень, які були вилучені у колишнього депутата під час обшуку в межах розслідування.

Про податки і OnlyFans: Державна податкова служба України отримала дані про обсяги заробітків українців на платформі Onlyfans за 2023 рік.

Про реєстри: Українці зможуть отримувати сповіщення, хто і навіщо переглядає їхні дані в реєстрах.

Про мита: Третього жовтня уряд унормував соєво-рапсове мито, згідно з яким виробники, які експортують власно вирощені сою та ріпак, будуть звільнені від сплати експортного мита в 10%.

Про блекаут на Донеччині: Деякі міста Донецької області знеструмлені внаслідок обстрілів росіян.

Ексклюзиви ЕП

"Економічна" та "Європейська правда" провели третій експортний форум: про що поговорили

Український експорт став основною темою спільного форуму "Економічної правди" та "Європейської правди". Захід відвідали вітчизняні експортери з різних секторів, дипломати та представники міжнародних організацій.

Обстріли енергетики точно будуть. Наскільки Україна готова та чи буде блекаут?

В Україну йде зима, а з нею – загроза нових масштабних обстрілів енергетики та блекауту. У тому, що Путін знову спробує занурити мільйони українців у темряву та холод, схоже, не сумнівається ніхто.