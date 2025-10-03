Росія масовано атакувала енергетику України: є знеструмлення

Росія вночі 3 жовтня масовано атакувала енергетичну інфраструктуру України.

Про це повідомляє пресслужба Міненерго.

"Цієї ночі ворог завдав ударів ракетами та безпілотниками по низці об’єктів енергетики в кількох областях, зокрема по об’єктах газотранспортної інфраструктури", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що наразі на місцях працюють рятувальники та енергетики, щоб якомога швидше ліквідувати наслідки та стабілізувати ситуацію.

Водночас у Сумиобленерго повідомляють, що через удари РФ по критичній інфраструктурі знеструмлені Конотопський (частково) та Шосткинський райони Сумщини.

Нагадаємо:

2 жовтня армія Росії атакувала з повітря Донецьку, Харківську, Запорізьку, Сумську та Херсонську області, внаслідок чого загинула одна людина, ще 16 людей дістали поранення.