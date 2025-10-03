Українці знатимуть хто й навіщо дивиться їхні дані в реєстрах – Мінцифри

Українці зможуть отримувати сповіщення, хто і навіщо переглядає їхні дані в реєстрах.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства цифрової трансформації.

"Вже скоро запустимо сповіщення в Дії, щоб ви бачили, хто і для чого переглядав інформацію у реєстрах. Уряд ухвалив постанову, яка запускає підсистему моніторингу доступу до даних у Трембіті", – йдеться у повідомленні.

Якщо дані українця перевірятимуть у реєстрах – він отримає сповіщення про це у Дії. Кожен факт обміну фіксуватиметься в системі.

Наприклад, при оформленні послуги державному органу потрібні ваші дані — працівник робить запит у реєстрі. Після цього людина отримаєте сповіщення у Дії з усіма деталями щодо запиту.

При цьому Сповіщення про взаємодію з даними не надходитимуть у Дію у випадках, пов’язаних з розслідуванням злочинів, контррозвідкою, боротьбою з тероризмом або досудовим розслідуванням.

"Подібна послуга вже працює в Естонії — Data Tracker", – додали у відомстві.

