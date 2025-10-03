Українці знатимуть хто й навіщо дивиться їхні дані в реєстрах – Мінцифри
Українці зможуть отримувати сповіщення, хто і навіщо переглядає їхні дані в реєстрах.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства цифрової трансформації.
"Вже скоро запустимо сповіщення в Дії, щоб ви бачили, хто і для чого переглядав інформацію у реєстрах. Уряд ухвалив постанову, яка запускає підсистему моніторингу доступу до даних у Трембіті", – йдеться у повідомленні.
Якщо дані українця перевірятимуть у реєстрах – він отримає сповіщення про це у Дії. Кожен факт обміну фіксуватиметься в системі.
Наприклад, при оформленні послуги державному органу потрібні ваші дані — працівник робить запит у реєстрі. Після цього людина отримаєте сповіщення у Дії з усіма деталями щодо запиту.
При цьому Сповіщення про взаємодію з даними не надходитимуть у Дію у випадках, пов’язаних з розслідуванням злочинів, контррозвідкою, боротьбою з тероризмом або досудовим розслідуванням.
"Подібна послуга вже працює в Естонії — Data Tracker", – додали у відомстві.
Нагадаємо:
Державна податкова служба спільно із Мінцифри працює над розширенням податкових сервісів для громадян у Дії.