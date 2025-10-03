ДПС отримала дані про доходи українців на Onlyfans, але вважає це питанням нацбезпеки
Державна податкова служба України отримала дані про обсяги заробітків українців на платформі Onlyfans за 2023 рік.
Про це ДПС повідомила у відповідь на запит ЕП.
Відповідну податкову інформацію ДПС отримала від компанії Fenix International Ltd, яка володіє Onlyfans. Дані надійшли в межах Конвенції між урядами України та Британії про уникнення подвійного оподаткування та Конвенції про взаємну адміністративну допомогу у податкових справах.
"Зазначена податкова інформація від компетентного органу Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії отримана 10.03.2025 року", – повідомили у ДПС.
Водночас у податковій відмовилися надавати інформацію про те, скільки саме українців заробляли на платформі та яким був сукупний отриманий дохід. Приховування такої інформації, на думку ДПС, здійснюється в інтересах "національної безпеки України" і шкода від її розголошення "переважає суспільний інтерес в її отриманні".
Цікаво, що аналогічну відповідь податкова надавала на запит ЕП на початку цього року, проте згодом цю інформацію озвучив тодішній голова ДПС Руслан Кравченко в інтерв'ю ЕП. Щоправда, тоді питання стосувалося про доходи українців за 2020-2022 роки.
"Щодо 5 435 фізичних осіб, які зареєстрували та використовували у своїй діяльності 7 036 акаунтів. Ми провели 759 документальних перевірок. Сума грошового зобов'язання становить понад 250 мільйонів гривень", – повідомив тоді Кравченко.
За даними співрозмовників ЕП серед моделей Onlyfans, ДПС вже почала надсилати "листи щастя" з вимогою задекларувати доходи від Onlyfans за 2023 рік та сплатити податки. У деяких випадках сума податкових зобов'язань перевищує фактично отримані моделями кошти. Як це стало можливо ЕП пояснювала в окремій публікації.
