Уряд унормував мито на сою та ріпак – Forbes

Третього жовтня уряд унормував соєво-рапсове мито, згідно з яким виробники, які експортують власно вирощені сою та ріпак, будуть звільнені від сплати експортного мита в 10%.

Про це повідомляє Forbes Ukraine з посиланням на власні джерела.

Процедура звільнення від мита передбачає, що виробники мають внести дані про посіви до бази Державного аграрного реєстру (ДАР), зазначивши площі та врожайність (не більше 3,5 т/га для сої та ріпаку), зареєструвати особистий кабінет на сайті ТПП, завантажити скан-копії необхідних документів, подати електронну заявку.

Торгово-промислова палата (ТПП) розглядатиме подану інформацію та видаватиме експертний висновок для митниці протягом 1-2 днів, який підтверджуватиме статус виробника.

Висновки ТПП видаватимуться окремо на кожну партію продукції.

"Щодо повернення вже сплаченого мита, Висоцький наголосив, що це можливо лише після внесення змін до законодавства, які вже подано, але потребують окремої політичної дискусії", - йдеться в повідомленні з посиланням на міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тараса Висоцького.

Нагадаємо:

Міжнародний бізнес, об'єднаний Американською торговельною палатою в Україні, наголошує на необхідності термінового скасування експортних мит на сою та ріпак.

Раніше Європейська Бізнес Асоціація закликала Уряд і Верховну Раду скасувати вивізне мито на сою та ріпак і передбачити механізм відшкодування вже сплаченого мита після набрання чинності Законом №4536-IX.

Українська зернова асоціація звернулася до керівництва держави із закликом переглянути рішення щодо запровадження експортних мит на сою та ріпак, яке призвело до блокування експорту та створило кризову ситуацію в агросекторі.

Зазначається, що після запровадження мит експорт сої та ріпаку фактично заблоковано. На складах зупинилося близько 500 тис. т продукції, що призводить до значних фінансових втрат - до 50 - 60 дол. на тонні.