Найбільш масована атака РФ на газовидобувну інфраструктуру України: які наслідки

Росіяни здійснили найбільш масовану атаку на газовидобувну інфраструктуру України.

Про це повідомив глава Групи "Нафтогаз" Сергій Корецький.

"Це був комбінований удар, в якому застосовано 35 ракет, зокрема суттєва кількість балістичних, і 60 дронів. Частину вдалося збити. На жаль, не всі", – написав він у Facebook.

Росіяни знову атакували наші газовидобувні обʼєкти на Харківщині та Полтавщині, уточнив він.

Внаслідок цієї атаки, значна частина обʼєктів пошкоджена. Частина руйнувань критичні, повідомив Корецький

Фахівці компанії разом з ДСНС України та іншими службами працюють на місці. Триває ліквідація наслідків удару.

"Це найбільша масована атака на нашу газовидобувну інфраструктуру від початку повномасштабної війни. Цілеспрямований терор проти цивільних обʼєктів, які забезпечують видобуток та підготовку газу, що використовуються для забезпечення нормального життя людей", – зазначив Корецький.

"Жодного воєнного сенсу. Черговий прояв російської підлості, націлений виключно на те, щоб зірвати опалювальний сезон і позбавити нас можливості опалювати будинки українців взимку", – додав він.

"Працюємо з партнерами України, щоб реагування на цей удар та його вплив на загальну ситуацію було оперативним та достатнім. Терор ніде не має досягати своєї мети", – написав Корецький у Facebook.

Нагадаємо:

В Полтавській області в результаті російської атаки вночі 3 жовтня зупинила роботу низка об’єктів газовидобутку.

Росія вночі 3 жовтня масовано атакувала енергетичну інфраструктуру України.

У "Сумиобленерго" повідомляють, що через удари РФ по критичній інфраструктурі знеструмлені Конотопський (частково) та Шосткинський райони Сумщини.