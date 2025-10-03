ЄС може віддати "мільярди Дерипаски" Raiffeisen за штраф від РФ

ЄС готується зняти санкції з активів, пов’язаних із російським олігархом Олегом Дерипаскою, аби компенсувати збитки австрійському Raiffeisen Bank International за виплати в Росії.

Про це пише агентство Financial Times з посиланням на європейських посадовців.

За словами семи співрозмовників, положення про розмороження акцій на близько €2 млрд у Strabag — австрійській будівельній компанії, яка раніше частково належала Дерипасці, — включено до останнього проєкту санкційного пакета ЄС щодо Росії.

Активи мають перейти до Raiffeisen і компенсувати банку штраф у €2 млрд, який він сплатив після рішення російського суду на користь бізнесу, пов’язаного з Дерипаскою, кажуть посадовці.

Санкції спершу запровадили через нібито надання Дерипаскою матеріальної підтримки "військово-промисловому комплексу Росії" під час повномасштабного вторгнення в Україну.

Втім, частина європейських посадовців побоюється, що цей крок легітимізує спроби олігархів обходити санкції ЄС проти Росії та підсилить російські суди, які у відповідь на санкції ухвалюють рішення про конфіскацію західних активів.

Як додали п’ятеро співрозмовників, посли кількох держав-членів ЄС, ймовірно, виступлять проти ініціативи, яку спершу запропонувала Австрія, на зустрічі в п’ятницю для обговорення нового пакета санкцій.

Нагадаємо:

Російський суд 4 серпня скасував обмеження, які забороняли австрійському банку Raiffeisen Bank International продавати свою дочірню структуру в Росії.

У жовтні Raiffeisen Bank International зазнав невдачі у черговій спробі продати частку у своєму російському бізнесі.