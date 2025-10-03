Міста Донецької області знеструмлені через обстріли

Міста Донеччини без світла після атаки росіян

Деякі міста Донецької області знеструмлені внаслідок обстрілів росіян.

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Він зазначив, що без світла, зокрема, залишилися вся Дружківка і Костянтинівка, і деякі райони Краматорська.

"Росіяни продовжують цілеспрямовано бити по критичній інфраструктурі. Сьогодні їхньою мішенню стала енергетика", – йдеться у повідомленні.

Він додав, що органи влади та відповідальні служби залишаються на місцях і продовжують працювати.

"Щойно дозволить безпекова ситуація, фахівці негайно відновлять електропостачання", – додав Філашкін.

Нагадаємо:

В Полтавській області в результаті російської атаки вночі 3 жовтня зупинила роботу низка об’єктів газовидобутку.

Росія вночі 3 жовтня масовано атакувала енергетичну інфраструктуру України.