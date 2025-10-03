В управління АРМА передали 15 мільйонів гривень ексрегіонала Макеєнка

Національному агентству з розшуку та менеджменту активів передали в управління 15 мільйонів гривень, які були вилучені у колишнього депутата під час обшуку в межах розслідування.

Про це повідомляють пресслужба ДБР та пресслужба Офісу Генерального прокурора.

"За матеріалами Державного бюро розслідувань суд задовольнив клопотання прокурорів Офісу Генерального прокурора щодо передачі в управління Національному агентству з розшуку та менеджменту активів 15 мільйонів гривень", – говориться у повідомленні.

"Ці кошти були вилучені у колишнього депутата під час обшуку в межах розслідування кримінального провадження щодо ухилення від сплати податків та легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом", – повідомляють правоохоронці.

Прізвище власника активів не вказали. Але зазначено, що він є народний депутат I, III-VII скликань, у минулому – заступник голови фракції Партії регіонів та очільник Київської міської державної адміністрації. Відтак, йдеться про ексрегіонала Володимира Макеєнка.

У липні 2025 року суд передав АРМА понад 1,5 млрд грн (понад 35 мільйонів доларів США). Ці кошти та цінні папери зберігались на рахунках у банку Великого Герцогства Люксембург і були заарештовані у межах розслідування цього ж кримінального провадження.

"За даними слідства, депутат роками вів прихований бізнес за кордоном, зокрема контролював офшорні компанії, зареєстровані в Панамі, Гонконзі, на Кіпрі та Британських Віргінських островах. Ці компанії щороку приносили йому чималі прибутки, але податки до бюджету України він не сплачував", – зазначає ДБР..

Протягом 2011 – 2018 років він отримав дохід за кордоном на загальну суму у понад 387 млн грн. Депутат не сплатив з цих грошей податок на доходи фізичних осіб та військовий збір на загальну суму 71,4 млн грн.

У вересні 2024 року у взаємодії з СБУ та Державною службою фінансового моніторингу України колишньому парламентарю було повідомлено про підозру в ухиленні від сплати податків, яке призвело до ненадходження до Державного бюджету України коштів в особливо великих розмірах.

Під час обшуків за місцями проживання і ведення бізнесу депутата вилучено понад 340 тис. доларів США, 29,7 тис. євро, 2 тис. швейцарських франків та 87,4 тис. грн, що за курсом Національного банку України складає понад 15 млн грн. З огляду на ознаки незаконного походження зазначених коштів судом накладено на них арешт.

Нагадаємо:

Суд задовольнив клопотання Офісу генпрокурора і передав в управління Національного агентства з розшуку та менеджменту активів понад 1,5 млрд грн (понад 35 мільйонів доларів США), які належать екснардепу Володимиру Макаєнко. Ці кошти та цінні папери зберігались на рахунках у банку Великого Герцогства Люксембург і були заарештовані.