Новини 26 січня: курс євро, ситуація в енергетиці

Про інвестиції в "Українську правду": нідерландський фонд Pluralis B.V., яким керує Media development investment fund (MDIF), став міноритарним акціонером "Української правди" (ТОВ "УП Медіа Плюс" та ТОВ "УП Медіа").

Про курс євро: у понеділок, 26 січня, майже всі найбільші банки в Україні за чистими активами оновили свої курси валют і почали продавати готівковий євро за понад 51 гривню.

Про аварійні відключення: енергетикам вдалося стабілізувати ситуацію з електропостачанням Київщини. Водночас вона залишається складною й може змінюватися.

Однак під вечір у частині районів Київської області знову запровадили екстрені відключення світла.

Про енергетику у Херсоні: упродовж минулої доби росіяни цілеспрямовано обстрілювали артилерією та дронами Херсонську теплоелектроцентраль.

Про негоду на Тернопільщині: у Тернопільській області внаслідок складних погодних умов - сильних поривів вітру, налипання мокрого снігу, обледеніння електропроводів – відбулися аварійні пошкодження електромереж.

Про тепло у Києві: у Києві станом на 26 січня понад 1200 багатоквартирних будинків досі не мають опалення після останніх масованих російських атак по столиці.

Про автовикуп квитків УЗ: Від початку 2026 року пасажири "Укрзалізниці" налаштували майже 150 тисяч заявок на автовикуп квитків, із них близько 65% були успішними.

Про тепло у Києві: близько 2 600 будинків у Києві залишаються без теплопостачання після російських обстріл, більшість з них – на лівому березі.

Про відключення світла: у вівторок, 27 січня, в усіх регіонів України будуть застосовуватись графіки відключень електроенергії.

Ексклюзиви ЕП:

"У найгіршому сценарії працюватимуть 30% мережі". CEO "Київстару" про зв'язок під час відключень

ЕП поговорила із CEO "Київстару" про відносини з державою, зупинку інвестпланів, управлінську трансформацію і ризики колапсу мережі під час блекаутів.