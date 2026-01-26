Курс євро у найбільших банках України перевищив 51 гривню

У понеділок, 26 січня, майже всі найбільші банки в Україні за чистими активами оновили свої курси валют і почали продавати готівковий євро за понад 51 гривню.

Про це йдеться в даних minfin.com.ua.

Майже всі банки з десятки найбільших за чистими активами продають готівковий євро вище 51 гривні. Зокрема, такий курс встановили Ощадбанк, Приватбанк, Укрсиббанк, ПУМБ, Райффйзен, Укрексімбанк, Укргазбанк, ОТП Банк і Сенс Банк.

Нижче 51 гривні за євро в готівці серед цієї "десятки" поки що тримає лише Універсал Банк.

Крім найбільших банків, готівковий євро вище 51 гривні продають також ще 20 учасників фінансового ринку України.

Курс долара проти гривні на чорному ринку становив 43,25 - 43,38 грн. Євро - 50,99 і 51,32 грн.

Середні курси валют у касах банків були такими:

Долар США - 42,95 - 43,40 грн (на 23 січня - 42,95 - 43,43 грн);

Євро - 50,48 - 51,15 грн (на 23 січня - 50,37 - 50,95 грн).

У розрізі банків готівкові курси долара такі:

ПриватБанк - 42,70 - 43,30 грн;

Ощадбанк - 42,90 - 43,50 грн;

Укрсиббанк - 42,85 - 43,45 грн;

ПУМБ - 43,00 - 43,60 грн;

Райффайзен - 42,95 - 43,37 грн.

Крім того, готівкові курси євро встановили на такому рівні:

ПриватБанк - 50,50 - 51,50 грн;

Ощадбанк - 50,30 - 51,03 грн;

Укрсиббанк - 50,50 - 51,60 грн;

ПУМБ - 50,40 - 51,10 грн;

Райффайзен - 50,50 - 51,50 грн.

