У Києві понад 1200 багатоповерхівок без тепла – Зеленський

У Києві станом на 26 січня понад 1200 багатоквартирних будинків досі не мають опалення після останніх масованих російських атак по столиці.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський за результатами спеціального енергетичного селектора.

"Доповіді щодо ситуації в регіонах, де найскладніше з точки зору енергетики. Передусім це Київ та Київщина, Харків та область, Чернігівщина, Сумщина, Дніпровщина, Запоріжжя. Найбільше уваги й часу в обговоренні приділено Києву", - розповів Зеленський.

Щодо Києва, то він зазначив, що йдеться про значну кількість людей, які потребують тимчасової підтримки, особливо на лівому березі столиці.

Він також доручив перевірити всі звіти щодо готовності соціальної інфраструктури, шкіл, пунктів підтримки в Києві.

"Доручив премʼєр-міністру разом з міністром фінансів проаналізувати можливості, зокрема, Києва, закупити терміново все те, що зараз реально необхідно для альтернативної генерації електроенергії та теплопостачання", - додав Зеленський.

Нагадаємо:

Станом на вечір 24 січня ще 3300 багатоповерхівок Києва залишалися без тепла після атаки ворога на столицю.

У столиці від ранку 25 січня підключили до теплопостачання ще понад 340 будинків.