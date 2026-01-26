Енергетикам вдалося повернутися до графіків відключення світла на Київщині

Енергетикам вдалося стабілізувати ситуацію з електропостачанням Київщини. Водночас вона залишається складною й може змінюватися.

Про це йдеться в повідомленні ДТЕК.

Зазначається, що в разі змін з'явиться нова інформація.

"Будь ласка, після появи світла не вмикайте потужні прилади в перші 30 хвилин і користуйтеся технікою по черзі. Це допоможе уникнути перевантажень і повторних аварій", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо:

Станом на вечір 24 січня ще 3300 багатоповерхівок Києва залишалися без тепла після атаки ворога на столицю.

У столиці від ранку 25 січня підключили до теплопостачання ще понад 340 будинків.