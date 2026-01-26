Армія РФ протягом доби атакувала дронами та артилерією Херсонську ТЕЦ

Упродовж минулої доби росіяни цілеспрямовано обстрілювали артилерією та дронами Херсонську теплоелектроцентраль.

Про це повідомив голова правління НАК "Нафтогаз України" Сергій Корецький.

Він наголосив, що російські терористи хочуть позбавити можливості відновлення обладнання.

"Херсонська ТЕЦ була єдиним джерелом теплопостачання для десятків тисяч мешканців міста. Спільно з місцевою владою робимо все можливе, щоб забезпечити херсонців альтернативними джерелами тепла", – йдеться в повідомленні Корецького.

Також він поінформував, що вже цього тижня "Нафтогаз" доставить до міста ще додатково 950 газових обігрівачів разом із балонами. Також вживаються інші заходи для забезпечення резервного постачання.

Корецький підкреслив, що ситуація з теплом в Херсоні — одна з найбільш критичних.

Нагадаємо:

Наприкінці грудня у Херсоні російські війська вчергове обстріляли артилерією місцеву ТЕЦ - руйнування значні.