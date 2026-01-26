У Тернопільській області почалися аварійні відключення світла через негоду

У Тернопільській області внаслідок складних погодних умов - сильних поривів вітру, налипання мокрого снігу, обледеніння електропроводів – відбулися аварійні пошкодження електромереж.

Про це йдеться в повідомленні "Тернопільобленерго".

Зазначається, що це призвело до аварійних відключень електропостачання в окремих населених пунктах області.

"Оперативно-виїзні бригади працюють у посиленому режимі, щоб якнайшвидше відновити електропостачання усім споживачам", - запевнили в компанії.

Нагадаємо:

Енергетикам 26 січня вдалося стабілізувати ситуацію з електропостачанням Київщини. Водночас вона залишається складною й може змінюватися.

В Україні споживання електроенергії демонструє тенденцію до зростання, зранку 26 січня його рівень був на 5,8% вищим, ніж в цей час попереднього робочого дня – у п'ятницю.