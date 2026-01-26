На Київщині знову екстрені відключення світла

На Київщині знову аварійні відключення

У частині районів Київської області запровадили екстрені відключення світла.

Про це повідомляє пресслужба ДТЕК.

Аварійні відключення діють у частині Броварського та Бориспільського районів.

У повідомленні йдеться, що ситуація може змінитись, про що повідомлять окремо.

Нагадаємо:

Вдень 26 січня енергетикам вдалося стабілізувати ситуацію з електропостачанням Київщини і повернутись до графіків відключень світла, замість аварійних відключень. Водночас вона залишилась складною.

"Будь ласка, після появи світла не вмикайте потужні прилади в перші 30 хвилин і користуйтеся технікою по черзі. Це допоможе уникнути перевантажень і повторних аварій", - йшлося у повідомленні.