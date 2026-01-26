Міжнародний інвестиційний фонд Pluralis став міноритарним акціонером "Української правди"

Нідерландський фонд Pluralis B.V., яким керує Media development investment fund (MDIF), став міноритарним акціонером "Української правди" (ТОВ "УП Медіа Плюс" та ТОВ "УП Медіа").

Відповідну угоду підписали Томаш Фіала та представники Pluralis B.V.

Згідно з угодою, Pluralis отримає міноритарну частку в "Українській правді". Кошти, залучені під час великої війни, будуть інвестовані у запуск та масштабування пейволу та розвиток редакційних проєктів "Української правди". Найбільшим акціонером видання залишиться Томаш Фіала.

Pluralis B.V. – фонд в управлінні MDIF, зареєстрований у Нідерландах. Він заснований групою престижних європейських медіакомпаній та імпакт-інвесторів. Його мета – підтримка медіа, які відіграють життєво важливу роль у наданні різноманітної та достовірної інформації.

Найбільшими інвесторами Pluralis є King Baudouin Foundation, Mediahuis, Erste Stiftung, Tinius Trust, Oak Foundation, GLS Bank, Limelight Foundation та інші великі європейські медіакомпанії та фонди, які підтримують свободу слова.

Наразі у портфелі Pluralis є інвестиції у медіакомпанії, які представляють незалежну журналістику, засновану на фактах. Зокрема, Gremi Media SA (польське видання Rzeczpospolita), Petit Press (словацьке медіа SME.sk) та хорватське медіа Telegram.

"Протягом 25 років "Українська правда" відігравала важливу роль у суспільному дискурсі України, і ми раді можливості інвестувати в наступний розділ її історії.

З моменту свого заснування Георгієм Гонгадзе "Українська правда" була на передовій політичного життя України, висвітлюючи кожен визначальний момент – від Помаранчевої революції та Майдану до вторгнення Росії та поточних бойових дій. Завдяки своїй сильній цифровій присутності та бренду, який здавна асоціюється з мужністю та чесністю, ми вважаємо, що ця компанія має хороші можливості для зростання та продовжуватиме відігравати ключову роль у майбутньому України", – сказав Гарлан Мандель, CEO MDIF.

"Рівно 12 років тому, в останні дні Революції гідності, я ухвалив рішення зробити внесок у те, щоб Україна більше ніколи не балансувала між демократією та авторитаризмом", – сказав Томаш Фіала, засновник Dragon Capital і акціонер "Української правди".

"Тоді більшість медіа фінансувалися олігархами або Росією, а доступ до об'єктивної та достовірної інформації був украй обмежений. Разом із колегами та журналістами за ці роки ми суттєво розширили простір свободи слова – основу, без якої Україна не могла б прагнути членства в Європейському Союзі. Ми активно залучали міжнародний досвід, створювали незалежні наглядові органи та впроваджували найкращі практики роботи незалежних медіа.

З травня 2021 року, коли ми стали власниками "Української правди", команда зросла з 70 до 200 співробітників, а саме видання суттєво розширило продуктовий портфель і читацьку аудиторію. Партнерство з Pluralis сприятиме подальшому розвитку "Української правди" відповідно до найвищих міжнародних стандартів журналістики, зокрема через участь двох представників фонду в наглядовій раді", – додав Фіала.

"Інвестиція Pluralis в "Українську правду" є знаковою подією для всієї української медійної індустрії і, по суті, першою подібною інвестицією в незалежне українське медіа за багато років. Це сигнал, що міжнародний капітал визнає, що українська незалежна журналістика може бути стійким, масштабованим бізнесом, в який варто інвестувати.

Ця інвестиція створює прецедент, який може відкрити шлях до більш здорової інвестиційної культури для незалежних медіа в нашому регіоні. "Українській правді" партнерство допоможе прискорити розвиток нових бізнес-моделей, розробку кращих продуктів, впровадження нових технологій, а також відкриє нові можливості для якісної журналістики від медіабрендів УП", – зазначив виконавчий директор "Української правди" Андрій Боборикін.

MDIF заснований у 1995 році сербським журналістом Сашою Вучіничем та кореспондентом The Washington Post Стюартом Ауербахом. Вони прагнули створити "медіа банк", аби допомогти журналістам з країн, де утискаються ЗМІ, побудувати сталий медіабізнес, незалежний від уряду, політичних партій чи олігархів. MDIF інвестує в незалежні ЗМІ по всьому світу, які забезпечують різноманіття новин та сприяють обміну інформацією та поглядами, необхідними людям для побудови вільного, процвітаючого суспільства.

"Українська правда" – одне з найстаріших та найповажніших українських медіа, засноване у 2000 році Георгієм Гонгадзе та Оленою Притулою. Наразі до медіахолдингу УП входять "Економічна правда", "Європейська правда", "Українська правда.Життя", "Межа", "ТаблоID" та "Чемпіон".

Нагадаємо:

Наприкінці лютого 2024 року до холдингу УП повернувся один з найстаріших спортивних сайтів в українському сегменті інтернету – "Чемпіон".

У січні 2024 року до медіагрупи "Українська правда" увійшло інформаційне інтернет-видання Mezha.Media, яке спеціалізується на технологіях та IT.

На початку вересня 2023 року медіагрупа "Українська правда" оголосила про інтеграцію видання "Європейська правда".

26 травня 2021 року власником "Української правди" став Томаш Фіала.