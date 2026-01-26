Як працює автовикуп квитків і коли з’являються вільні місця – пояснення УЗ

Від початку 2026 року пасажири "Укрзалізниці" налаштували майже 150 тисяч заявок на автовикуп квитків, із них близько 65% були успішними.

Про це повідомили в "Укрзалізниці" у відповідь на запит ЕП.

Також у пресслужбі перевізника пояснили алгоритм функцій моніторингу й автоматичного викупу у мобільному застосунку.

Так, щоб спростити процес купівлі квитків, у мобільному застосунку "Укрзалізниці" впроваджено функцію моніторингу. Вона дозволяє відстежувати наявність квитків як на конкретний поїзд, так і на окремий напрямок загалом. У разі появи вільних місць користувач отримує push-сповіщення. Важливо переконатися, що пуш-сповіщення увімкнені в налаштуваннях профілю застосунку.

Окрім цього, пасажирам доступна функція автоматичного придбання квитків – автовикуп. Вона дає змогу налаштувати систему так, щоб квиток був викуплений автоматично, щойно з'явиться у продажу.

Як працює автоматичний викуп квитків?

"Для цього необхідно авторизуватися через "Дія.Підпис", внести дані пасажирів і здійснити оплату. Якщо моніторинг скасовано або квиток так і не з'явився, кошти повертаються автоматично", – зазначили в "Укрзалізниці".

Там пояснили, що одна заявка на автовикуп може включати від одного до чотирьох квитків. Водночас система може не спрацювати, якщо у продажу немає місць, які відповідають запиту пасажира, наприклад, якщо обрані лише нижні полиці, місця поруч, або ж місця подалі від туалету.

Також автовикуп може не відбутися, якщо спрацювали інші заявки, створені раніше. "Заявки на автовикуп формуються у порядку черговості їх створення: чим раніше створено заявку, тим вищі шанси на викуп квитка через цю систему", – пояснили в УЗ.

Якщо є вільний квиток, він з'являється в усіх канал продажу проїзних документів, зокрема, у системі автовикупу.

"У вільний продаж надходять квитки у випадку їх повернення іншими пасажирами, а також невикуплені проїзні документи, попередньо зарезервовані для осіб пільгових категорій (осіб з інвалідністю та їх супроводжуючих, військовослужбовців та ін.), які відповідно до чинного законодавства мають право на першочергове та позачергове оформлення проїзних документів", – додали в "Укрзалізниці".

Загалом, за 2026 рок користувачі застосунку УЗ налаштували майже 150 тис. автовикупів. Більшість автовикупів (92 тис. – це близько 65%) були успішними, а частину запитів скасували самі користувачі.

