Новини 2 листопада: атаки на енергетику

Про Київ: у Києві 2 листопада тимчасово зупиняли рух на частині червоної та зеленої ліній метро, а також Борщагівській лінії швидкісного трамвая.

Після 10 годин екстрених відключень світла, Київ повернувся до графіків відключення світла.

Про енергетику: російські війська вночі 2 листопада атакували енергетичний об'єкт ДТЕК в Одеській області.

В окремих регіонах України 2 листопада застосовували аварійні відключення електроенергії, найскладніша ситуація з електропостачанням залишалась на Київщині та Дніпропетровщині.

Про перемовини: США просувають відновлення продажів російського газу до Європи через українські трубопроводи в межах переговорів про енергетичне перемир'я між Києвом і Москвою.

Про окупацію: російська окупаційна влада оголосила "безхазяйними" щонайменше 521 готель і базу відпочинку на українському узбережжі Азовського моря, з яких принаймні 77 уже контролює російський бізнес.

Про графіки: завтра, 3 листопада, у частині регіонів України будуть застосовувати графіки відключення електроенергії до 12 годин.

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