На Дніпропетровщині повернули світло 820 тисячам родин

У Дніпропетровській області повернули світло для 820 000 родин після масованих атак енергосистеми.

Про це повідомляє пресслужба ДТЕК.

"З 29 жовтня ворог активно атакував енергетику Дніпропетровської області. Лише за вихідні під ударом опинилися 7 енергооб'єктів ДТЕК. Один із них — двічі поспіль", – йдеться у повідомленні.

За повідомленням, більшість населених пунктів уже зі світлом. Водночас у Павлоградському районі тривають екстрені відключення.

Нагадаємо:

Після 10 годин екстрених відключень світла, Київ повернувся до графіків відключення світла.