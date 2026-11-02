У Києві після 10 годин скасували екстрені відключення світла

Після 10 годин екстрених відключень світла, Київ повернувся до графіків відключення світла.

Про це повідомляє пресслужба ДТЕК.

"Київ: повертаємось до графіків, екстрені відключення скасовано", – йдеться у повідомленні.

Графіки за своєю адресою можна подивитись у чат-боті ДТЕК, на сайті або в додатку "Київ Цифровий".

Також графік можна перевірити на сайті YASNO або у застосунку YASNO Mobile.

Нагадаємо:

У Києві та Київській області зранку 2 листопада запровадили аварійні відключення світла. В частині областей діють погодинні графіки. Зупиняли рух на частині червоної та зеленої ліній метро, а також Борщагівській лінії швидкісного трамвая.