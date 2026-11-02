У Києві після 10 годин скасували екстрені відключення світла
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Після 10 годин екстрених відключень світла, Київ повернувся до графіків відключення світла.
Про це повідомляє пресслужба ДТЕК.
"Київ: повертаємось до графіків, екстрені відключення скасовано", – йдеться у повідомленні.
Графіки за своєю адресою можна подивитись у чат-боті ДТЕК, на сайті або в додатку "Київ Цифровий".
Також графік можна перевірити на сайті YASNO або у застосунку YASNO Mobile.
Нагадаємо:
У Києві та Київській області зранку 2 листопада запровадили аварійні відключення світла. В частині областей діють погодинні графіки. Зупиняли рух на частині червоної та зеленої ліній метро, а також Борщагівській лінії швидкісного трамвая.