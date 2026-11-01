У Дніпрі застосували екстрені відключення світла

За командою "Укренерго", внаслідок складної ситуації в енергосистемі, у Дніпрі застосовують екстрені відключення світла.

Про це повідомляє пресслужба ДТЕК.

Під час екстрених відключень графіки не діють.

"В разі змін будемо вас інформувати у нашому телеграм-каналі", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо:

Ситуація з електропостачанням у Києві різко погіршилася через нові російські удари по енергетиці, які наклалися на пошкодження від попередніх обстрілів.