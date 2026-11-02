РФ атакувала енергооб'єкт ДТЕК

Російські війська вночі 2 листопада атакували енергетичний об'єкт ДТЕК в Одеській області.

Про це повідомили у ДТЕК.

Енергетики розпочали ремонти, щойно це стало можливим. На ранок частині родин уже відновили електропостачання.

Аварійно-відновлювальні роботи тривають. За даними компанії, бригади працюють цілодобово.

Нагадаємо:

У ніч на 20 жовтня росіяни атакували одразу три енергооб'єкти ДТЕК на Одещині. Тоді на ранок без світла залишалися близько 32,7 тисячі родин, частину споживачів вдалося перезаживити.