РФ краде українські готелі на узбережжі Азовського моря й продає в них відпочинок

Російська окупаційна влада оголосила "безхазяйними" щонайменше 521 готель і базу відпочинку на українському узбережжі Азовського моря, з яких принаймні 77 уже контролює російський бізнес.

Про це йдеться у відеорозслідуванні Reuters, оприлюдненому 2 листопада.

Журналісти проаналізували розпорядження окупаційної влади, реєстри компаній і нерухомості, плани розвитку туризму, а також сотні фотографій та відео.

За описаною Reuters процедурою, у 2022 році власникам давали лише три дні, щоб особисто пред'явити документи на майно та паспорт окупаційній адміністрації. Інакше об'єкт офіційно записували в "безхазяйні". Серед власників були українці, які виїхали через вторгнення й не могли повернутися.

Щонайменше 20 курортних об'єктів, внесених до таких списків, опинилися під контролем російської державної структури.

Серед прикладів – готелі "Адмірал" і "Перлина Таврії" в Кирилівці. Українські власники "Перлини Таврії" повідомили Reuters, що не передавали управління готелем окупантам чи іншим особам і не погоджували його роботу.

За даними російських корпоративних реєстрів, компанія, яка управляє цим готелем, у 2023-2025 роках належала синові призначеного Москвою очільника окупованої частини Запорізької області Євгена Балицького.

Готелі рекламують через нові російські сайти, соцмережі та блогерів. У пропозиціях одного російського туроператора Reuters виявило десять готелів, раніше внесених до списків "безхазяйних".

Водночас частина об'єктів залишається закритою. Коли журналісти в липні спробували забронювати номер в "Адміралі", їм повідомили, що готель не відкрився на літній сезон 2026 року.

Нагадаємо:

22 жовтня у розслідування CIR повідомлялося щодо фінансового контролю РФ над окупованими територіями.

Окупаційні адміністрації прив'язують отримання окремих соціальних виплат до рахунків у російському Промсвязьбанку.