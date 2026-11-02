У Києві частково зупинили метро та швидкісний трамвай

У Києві 2 листопада тимчасово зупинили рух на частині червоної та зеленої ліній метро, а також Борщагівській лінії швидкісного трамвая.

Про це повідомила КМДА.

Причиною обмежень у метрополітені стали значні коливання напруги від зовнішніх центрів живлення.

На червоній лінії поїзди курсують лише між станціями "Академмістечко" та "Арсенальна". Рух наземною ділянкою тимчасово призупинений.

На зеленій лінії поїзди не курсують між станціями "Осокорки" та "Червоний хутір". Синя лінія працює у звичайному режимі.

Окрім Борщагівського швидкісного трамвая, призупинений рух електротранспорту на проспекті Відрадному. У "Київпастрансі" пояснили, що причина — відсутність напруги в енергосистемі.

Оновлено о 10:05. У КМДА повідомили, що рух поїздів на "червоній" лінії метро відновлений у звичайному режимі. Поїзди курсують між станціями "Академмістечко" – "Лісова".

Крім того, поїзди відновили рух на "зеленій" лінії між станціями "Осокорки" – "Червоний хутір"

Метрополітен працює у звичайному режимі.

Нагадаємо:

Вранці 2 листопада через відсутність напруги у частині Києва не курсує електротранспорт.