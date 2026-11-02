США пропонують відновити постачання газу РФ до Європи через Україну – WSJ

США просувають відновлення продажів російського газу до Європи через українські трубопроводи в межах переговорів про енергетичне перемир'я між Києвом і Москвою.

Про це пише The Wall Street Journal з посиланням на американських, європейських та українських посадовців.

За даними газети, Джаред Кушнер і Стів Віткофф обговорювали цю ідею під час вересневих поїздок до Москви й Києва. Російський газ пропонують продавати через американського посередника для обходу європейських санкцій.

Білий дім також запропонував спрямовувати російську виручку на спеціальний рахунок у третій країні. За задумом Вашингтона, це має завадити Кремлю використовувати гроші для фінансування війни.

Американські інвестори могли б заробляти на продажах, а Україна отримувати плату за транзит.

Однак план зустрічає спротив у європейських столицях. WSJ нагадує, що законодавство ЄС передбачає повну відмову від російського газу до кінця 2027 року.

Водночас американський посадовець заявив WSJ, що європейці проявляли інтерес до пропозиції, яка могла б суттєво знизити ціни на газ. За його словами, будь-які економічні домовленості будуть частиною всеосяжної мирної угоди.

Нагадаємо:

23 жовтня стало відомо про американські пропозиції відновити продаж російського газу до Європи та перезапустити "Північний потік" як економічний стимул для Москви в межах можливого мирного врегулювання.