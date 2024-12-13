Новини 13 грудня: нова атака РФ на енергетику, 908 грн від уряду, проблеми Метінвесту

Про Укртелеком: "Укртелеком" з 1 січня 2025 року збільшує тарифи на послуги фіксованого телефонного зв’язку та провідного радіо.

Про електроенергію: 13 грудня Росія здійснила масовану атаку на енергетику України: було серйозно пошкоджено обладнання ТЕС ДТЕК.

Пʼять з девʼяти блоків АЕС знизили потужність через ракетну атаку РФ на енергетику.

У суботу 14 грудня графіки відключення світла для населення будуть застосовувати з 00:00 до 22:00, для бізнесу - цілодобово.

Про "тисячу Зеленського": Вже 1,8 млн дорослих та 520 тисяч дітей отримали тисячу гривень за програмою зимової "єПідтримки".Найчастіше кошти витратили на оплату комунальних послуг - 64% платежів.Мобільний зв'язок з тисячі вирішили оплатити собі 17% громадян, а донати на армію становили лише 4%.

Про 908 гривень від уряду: На наступному тижні уряд запускає програму з видачі карток на 908 гривень українцям, яким виповнилося 18 років цього року, на купівлю книжок.

Про війну: Група "Метінвест" Ріната Ахметова, найбільший виробник сталі в Україні, призупинила роботу вугільнодобувного майданчика у селищі Піщане поблизу Покровська на Донеччині.

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"Чоловік на годину". Як змінився ринок послуг домашніх майстрів

Ринок послуг домашніх майстрів зазнав пертурбацій через велику війну. Які послуги найпопулярніші та чи існує дефіцит спеціалістів?