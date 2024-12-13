Лише 4% українців задонатили "тисячу Зеленського" на армію
Вже 1,8 млн дорослих та 520 тисяч дітей отримали тисячу гривень за програмою зимової "єПідтримки".
Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
Найчастіше кошти витратили на оплату комунальних послуг - 64% платежів.
Мобільний зв'язок з тисячі вирішили оплатити собі 17% громадян, а донати на армію становили лише 4%.
Водночас у пресслужбі "Дії" повідомили, що скоро виплати зайдуть на карту тим, хто подавався на виплату 2 та 3 грудня.
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Вовина тисяча. Як працюватиме ініціатива Зеленського і на що можна буде витратити гроші
Нагадаємо:
З 4 грудня оформити "тисячу Зеленського" можна буде через "Укрпошту" – безпосередньо у відділенні або через листоношу. Водночас, якщо оформити тисячу гривень в "Укрпошті", витратити її можна буде лише в межах послуг поштового оператора.
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що влада пізніше проведе аудит наданої допомоги в рамках зимової "єПідтримки", і ті, хто оформив її за кордоном, повертатимуть її.
Для того, щоб отримати 1000 грн в рамках програми "Зимова єПідтримка", не обов’язково надавати дозвіл на передачу даних про покупки.
10 грудня українці почали отримувати 1 000 на картку Національного кешбеку за програмою "Зимової єПідтримки".