Компанія Ахметова закрила вугільну шахту, яка забезпечувала майже половину видобутку групи в Україні

Група "Метінвест" Ріната Ахметова, найбільший виробник сталі в Україні, призупинила роботу вугільнодобувного майданчика у селищі Піщане поблизу Покровська на Донеччині.

Про це йдеться в документі, що був опублікований європейською фондовою біржею Euronext.

Зазначається, що призупинення роботи відбулося через наближення лінії фронту та посилення обстрілів.

Цей майданчик забезпечував близько половини загального обсягу видобутку вугілля "Метінвестом" в Україні. Водночас інші ключові об'єкти Групи продовжують працювати.

На об'єкті розташований вертикальний ствол (№3) шахтоуправління "Покровське" та адміністративний комплекс. Зазначається, що Група евакуювала основний персонал та членів їх родин.

"Метінвест спільно з Покровською міською військовою адміністрацією та представниками ЗСУ уважно стежить за безпековою ситуацією навколо міста та промислових об’єктів. Рішення щодо продовження роботи всіх промислових об’єктів ухвалюватимуть на основі ситуації, що розвивається на фронті", – наголошують у повідомленні.

Зазначається, що наразі оцінюється повний вплив призупинення роботи на цьому об'єкті. Про закриття інших шахт компанії під Покровськом наразі не повідомляється.

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Нагадаємо:

Група "Метінвест" та Міністерство підприємств і виробництва Італії підписали декларацію про співпрацю. У межах угоди заплановано будівництво заводу з виробництва "зеленої" сталі у регіоні Тоскана вартістю 2,5 млрд євро.