У Росії заблокували Viber

Роскомнадзор заблокував популярний месенджер Viber. Рішення ухвалено у зв'язку з порушенням законодавства.

Про це повідомляють російські ЗМІ.

«Виконання необхідне для запобігання загрозам використання месенджера в терористичних та екстремістських цілях, вербування громадян для їхнього вчинення, продажу наркотиків, а також у зв'язку з розміщенням протиправної інформації», - йдеться в повідомленні відомства.

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