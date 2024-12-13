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Росія ракетною атакою серйозно пошкодила електростанції ДТЕК

Артур Крижний — 13 грудня, 11:22
Росія ракетною атакою серйозно пошкодила електростанції ДТЕК
Getty Images

13 грудня Росія здійснила масовану атаку на енергетику України: було серйозно пошкоджено обладнання ТЕС ДТЕК.

Про це повідомляє пресслужба енергокомпанії.

"Атаковано теплоелектростанції ДТЕК. За попередньою інформацією, постраждалих немає", - йдеться у повідомленні.

Після закінчення обстрілів енергетики оперативно розпочали усунення їх наслідків та відновлення роботи обладнання.

Цього року це вже дванадцята масована атака на українську енергетику і девʼята масована атака на енергетичні підприємства ДТЕК.

Нагадаємо:

Вранці 13 грудня Росія завдає масованого удару по українській енергетиці, повідомив міністр енергетики Герман Галущенко.

"Укренерго" розпорядилася відключати три з шести черг споживачів через ракетну атаку РФ.

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