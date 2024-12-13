Уряд "подарує" 908 гривень українцям, яким виповнилося 18 років: на що можна витратити

На наступному тижні уряд запускає програму з видачі карток на 908 гривень українцям, яким виповнилося 18 років цього року, на купівлю книжок.

Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

"Ті, кому цього року виповнилося 18 років, зможуть отримати спеціальну картку на 908 грн, аби придбати книжки, які надруковані в Україні українською мовою", - повідомив він.

Шмигаль вважає, що це важливий елемент підтримки книговидавництва та читання українською на тлі війни.

Подати заявку на отримання коштів можна через застосунок "Дія". Там треба буде обрати послугу "єКнига", а потім перейти за посиланням, відкрити спеціальну віртуальну банківську картку "єКнига" в одному з банків України.

Якщо заявку схвалять, гроші зарахують на картку, використати їх потрібно буде протягом 3 місяців.

Нагадаємо:

10 грудня українці почали отримувати 1 000 на картку Національного кешбеку за програмою "Зимової єПідтримки".

Для того, щоб отримати 1000 грн в рамках програми "Зимова єПідтримка", не обов’язково надавати дозвіл на передачу даних про покупки.