"Нафтогаз" оновив керівництво у трьох напрямах

Нафтогаз України оголосив про кадрові зміни у правлінні. Призначено двох нових членкинь правління та нову директорку з операційної ефективності.

Про це повідомила пресслужба НАК "Нафтогаз України".

Наглядова рада НАК "Нафтогаз України" призначила до правління компанії Оксану Волинець і Олену Артазей.

Волинець очолила напрям правових та регуляторних питань, а Артазей – HR-напрям. За словами пресслужби, обидві мають багаторічний досвід у державному та корпоративному секторах.

Окремо також призначено директорку з операційної ефективності у сфері закупівель — Надію Бігун. Вона працювала на керівних посадах у таких держструктурах, як "Прозорро", "Укрпошта", "Укроборонпром" і Міністерство економіки.

"Ми підсилили команду фахівцями, які мають глибоку експертизу і практичний досвід у складних корпоративних трансформаціях. Упевнений, їхній професіоналізм допоможе Нафтогазу стати ще ефективнішим і відкритішим для партнерів, суспільства та держави", – сказав голова правління НАК "Нафтогаз України" Сергій Корецький.

Нагадаємо:

Наглядова рада "Нафтогазу" ухвалила рішення про звільнення двох членів правління компанії та призначила на їх місця близьких до Сергія Корецького менеджерів.

Напередодні повідомлялося, що у "Нафтогазі" презентували нового очільника "Газмереж" Сергія Скибу.

Раніше НАБУ та САП повідомили про підозри оточенню колишнього керівника "Нафтогазу" Олексія Чернишова. Серед них й звільнений член правління Василь Володін.

САП та НАБУ заявили, що викрили корупційну оборудку в будівельній сфері за участю топпосадовців держави, яка могла призвести до заподіяння державі понад 1 млрд збитків.

АТ "Укргазвидобування", що є частиною "Групи Нафтогаз", отримає кредит від Європейського банку реконструкції та розвитку на суму €36,4 млн.