Європу втратив, на Китай сподівається: прибуток "Газпрому" впав на 12%

Прибуток російського "Газпрому" за перше півріччя 2026 року становив 864 млрд рублів ($10 млрд), скоротившись приблизно на 12% проти торішнього показника.

Про це пише агентство Reuters із посиланням на звітність компанії.

У другому кварталі прибуток групи, навпаки, зріс більш ніж на 60% порівняно з аналогічним періодом 2024 року — до 518,6 млрд рублів. Компанії допомогло підвищення цін на нафту і газ.

Падіння піврічного показника в "Газпромі" пояснили зміцненням рубля. Значну частину доходів група отримує в іноземних валютах, тому їхня вартість після перерахунку в рублі зменшується.

Результати охоплюють усю групу "Газпром", до якої належать активи з видобутку нафти і газу та виробництва електроенергії.

Компанія очікує, що збільшення постачань на внутрішній ринок і нарощування експорту до Китаю підвищать її базовий прибуток у 2026 році на 6–7%.

До повномасштабного вторгнення Росії в Україну "Газпром" був найбільшим постачальником газу до Європи, але відтоді втратив більшість європейських клієнтів.

Нагадаємо:

У квітні "Газпром" відновив експорт скрапленого газу до Китаю в обхід санкцій США.

Постачання газу до Китаю компенсувало Росії лише 11% втраченого експорту "Газпрому" до Європи.