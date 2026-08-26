Топбанкіри останнього російського банку в ЄС заробили мільйони євро на санкціях – FT

Чотири керівні директори дочірньої компанії "Газпромбанку" в Люксембургу (Gazprombank Luxembourg) використали облігації заміщення, щоб заробити понад 9 млн євро.

Про це пише Financial Times.

Банкіри скуповували єврооблігації "Газпрому", що подешевшали після введення санкцій, і обмінювали їх на російські облігації заміщення, що торгуються за номіналом. За оцінкою видання, понад 50 угод могли принести їм понад 9 млн євро.

ЄС не вводив прямих санкцій проти фінансової структури "Газпрому" та не заморожував його активи. Водночас фінансова інфраструктура, через яку проходили платежі, потрапили під санкції у 2022 року.

Після цього цінні папери "Газпрому" обвалилися – частина цінних паперів торгувалася вдвічі дешевше за номінал.

Щоб підтримати російських власників, очільник Кремля Владімір Путін 5 липня 2022 року підписав указ №430, який дозволив емітентам розміщувати облігації заміщення – нові цінні папери в Росії, у рублях і за повною вартістю.

Через дев'ять днів після указу керівний директор люксембурзького банку Дмітрій Деркач почав скуповувати на європейському ринку вже здешевілі євробонди "Газпрому".

Перед цим у червні він з'їздив до Москви, а після повернення відкрив особистий рахунок у самому Gazprombank Luxembourg, що забороняють внутрішні правила банку. Кредит на покупки йому надав московський "Газпромбанк".

У вересні до нього приєдналися ще троє членів правління – Сергєй Некрасов, Сергєй Бєлоусов і Павєл Большаков. З липня по листопад на їхні рахунки надійшло понад 17 млн євро – гроші надходили в рублях і конвертувалися в євро.

На ці гроші банкіри купили десятки облігацій. Наприклад, Деркач купив облігацію з погашенням у 2024 році приблизно за 65 тис. євро при номіналі 150 тис. євро — після заміщення в грудні вона могла принести близько 85 тис. євро прибутку.

Вони діяли синхронно – купували однакові обсяги одних і тих самих облігацій в один день і часто перед тим, як "Газпром" оголошував на сайті, які саме випуски підуть на заміщення.

Наприкінці 2022 року ці операції всередині банку зупинили після того, як співробітники порушили питання про інсайдерську торгівлю.

Люксембурзький регулятор провів перевірку в березні 2023-го, але обмежився висновком, що банк порушив власні правила щодо особистих рахунків співробітників. Штрафів не було – регулятор обмежився рекомендацією оновити кадровий регламент.

Усі четверо вже пішли з банку. Бєлоусов і Большаков керують інвестиційною фірмою B&B Capital Partners у Люксембурзі, Деркач веде "приватне життя в Люксембурзі", а Некрасов повернувся до Росії й у жовтні 2025 року став генеральним директором футбольного клубу "Спартак".

Нагадаємо:

На "Газпромбанк" діють винятки з міжнародних санкцій, оскільки через нього країни здійснюють платежі за російські енергоресурси.

Наприклад, у 2025 році Сполучені Штати погодилися продовжити виняток із санкцій, що дозволити Туреччині й надалі купувати російський природний газ.