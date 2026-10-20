Кремль збільшив знижку на газ для Китаю до 56%

Знижка на російський газ, який Китай закуповує через трубопровід "Сила Сибіру", запущений наприкінці 2019 року, у 2026 році досягне безпрецедентних розмірів.

Про це свідчать матеріали до бюджетного законопроєкту РФ на 2027 рік, опубліковані у базі даних Держдуми, пише російське медіа The Moscow Times.

У середньому за 2026 рік ціна "Газпрому" для ринку КНР становитиме 247,9 дол. за тисячу кубометрів. При цьому інші далекі закордонні клієнти компанії платитимуть по 562 дол. – тобто знижка сягає 315 дол. за тисячу кубометрів, або 56%.

Скільки Китай платить РФ за газ Фото: російське Мінекономрозвитку

Порівняно з 2025 роком розмір знижки для Китаю збільшиться на 15%: тоді він закуповував газ за 240,3 дол. за тисячу кубометрів проти 406,5 дол. в інших клієнтів "Газпрому" за кордоном.

У 2025 році Росія поставила до Китаю "Силою Сибіру" 39,4 млрд кубометрів газу, а у 2026 році, найімовірніше, цей обсяг збільшиться до 40,5 млрд кубів.

Але попри рекордні обсяги прокачування, китайський ринок поки що компенсує "Газпрому" лише одну п'яту колишніх вантажів до Євросоюзу, які на піку сягали майже 200 млрд кубометрів.

Скільки далекі закордонні імпортери, окрім Китаю, платять РФ за газ Фото: російське Мінекономрозвитку

У 2027 році, згідно з матеріалами бюджету, Кремль продовжить продавати газ Пекіну практично за пів ціни: для Китаю вона становитиме 251,3 дол. за тисячу кубометрів, що на 46% нижче, ніж за іншими експортними напрямами (450 дол.).

На 2028 рік Мінекономрозвитку передбачає скорочення знижок до 32% (247,8 дол. проти 361,9 дол.), на 2029 рік – до 24% (246,4 дол. проти 323,2 дол.).

На китайському напрямку "Газпром" отримує значно гірші умови не лише порівняно з тими, що були раніше на європейському ринку, але навіть гірші, ніж у Туркменістані, який також постачає газ до КНР.

За туркменський газ Пекін платить за кожну тисячу кубометрів на 40-60 дол. більше, ніж за російський. Туркменська ціна додатково компенсує Туркменістану вартість прокачування газу по 1800-кілометровому трубопроводу через Узбекистан і Казахстан до китайського кордону.

Нагадаємо:

Росія у 2025 році втратила статус найбільшого експортера трубопровідного природного газу, поступившись Норвегії.

Після завершення візиту володаря Кремля Володимира Путіна до Китаю у травні 2026 року акції "Газпрому" різко просіли, оскільки сторони не досягли домовленості щодо "Сили Сибіру-2".

Компанія могла втратити близько 100 млрд рублів внаслідок цього.