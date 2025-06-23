"Нафтогаз" выиграл у "Газпрома" более миллиарда долларов в арбитраже

Международный арбитражный трибунал в Швейцарии обязал "Газпром" выплатить 1,37 млрд долларов в пользу НАК "Нафтогаз Украины".

Об этом сообщил председатель правления НАК Сергей Корецкий.

По его словам, "Газпром" с мая 2022 года прекратил выполнять контракт по принципу take or pay, в частности - уплату средств. В сентябре того же года "Нафтогаз" инициировал арбитраж, который российская сторона пыталась заблокировать через суды РФ, но тщетно.

"Есть финальное решение: трибунал из Швеции, Швейцарии и Израиля полностью стал на сторону "Нафтогаза", - сообщил Корецкий.

Он добавил, что следующий шаг - обеспечить выполнение решения.

Напомним:

"Нафтогаз Украины" объявил о кадровых изменениях в правлении. Назначены два новых члена правления и новый директор по операционной эффективности.

Наблюдательный совет "Нафтогаза" принял решение об увольнении двух членов правления компании и назначил на их места близких к Сергею Корецкому менеджеров.